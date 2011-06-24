В здании общественной бани на Мытнинской улице произошел пожар

В четырехэтажном здании размером 60х30 метров полыхала обрешетка кровли на площади 2 "квадрата".

В Центральном районе утром 24 марта произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Мытнинская улица, 17-19Б, поступило на пульт спасателей в 08:41. В четырехэтажном здании размером 60х30 метров полыхала обрешетка кровли на площади 2 "квадрата". С огнем справились к 08:57 15 человек личного состава и три единицы техники.

В указанном доме находятся "Мытнинские бани" и хостел. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: пожар в заброшке на Турбинной локализован спустя почти шесть часов.

Фото: Piter.TV