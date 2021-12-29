Возгорание в квартире на улице Костюшко потушили 9 спасателей

В результате случившегося никто не пострадал.

В Московском районе Петербурга сегодня утром, 15 января, в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Около 6:33 в диспетчерскую часть ведомства поступила информация о возгорании в доме № 70 по улице Костюшко. С огнем отправились бороться 9 пожарных. Выяснилось, что в четырехкомнатной квартире вспыхнула обстановка площадью 6 "квадратов". К 07:03 пламя потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что к осени подготовят проект комплексной реставрации "Невской мануфактуры".

Фото: Piter.tv