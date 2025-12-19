Видео: на КАД Петербурга полыхал грузовик

Данных о пострадавших к настоящему времени нет.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга днем 6 февраля загорелась машина. Об этом сообщили в МЧС России и региональной Росгвардии.

На 77-м километре трассы в Красносельском районе полыхал грузовик, его потушили в 12:33. Данных о пострадавших к настоящему времени нет. К ликвидации огня привлекались 10 спасателей и две единицы техники.

Подъезд к транспортному средству перекрыла машина военнослужащих моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. По информации вневедомственной охраны, водителю понадобилась помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина. Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов".

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО