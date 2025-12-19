  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:05
83
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: на КАД Петербурга полыхал грузовик

0 0

Данных о пострадавших к настоящему времени нет.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга днем 6 февраля загорелась машина. Об этом сообщили в МЧС России и региональной Росгвардии. 

На 77-м километре трассы в Красносельском районе полыхал грузовик, его потушили в 12:33. Данных о пострадавших к настоящему времени нет. К ликвидации огня привлекались 10 спасателей и две единицы техники. 

Подъезд к транспортному средству перекрыла машина военнослужащих моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. По информации вневедомственной охраны, водителю понадобилась помощь. 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в частном доме в поселке Левашово пострадала женщина. Полыхала обстановка на площади 75 "квадратов".

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Теги: кад, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии