  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти час пожарные тушили пламя в жилом доме на Богатырском
Сегодня, 9:27
155
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Почти час пожарные тушили пламя в жилом доме на Богатырском

0 0

С огнем боролись 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Утром, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел страшный пожар. В доме № 49 по Богатырскому проспекту вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре поступила в диспетчерское отделение около 6:42 утра. Бороться с огнем отправились 15 спасателей на трех спецмашинах. К 7:46 пламя потушили. 

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Ударников тушат 20 спасателей и четыре спецмашины.

Фото: Piter.tv

Теги: жилой дом, мчс, пожар на богатырском проспекте, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии