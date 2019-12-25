Почти час пожарные тушили пламя в жилом доме на Богатырском

С огнем боролись 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Утром, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел страшный пожар. В доме № 49 по Богатырскому проспекту вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре поступила в диспетчерское отделение около 6:42 утра. Бороться с огнем отправились 15 спасателей на трех спецмашинах. К 7:46 пламя потушили.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Ударников тушат 20 спасателей и четыре спецмашины.

Фото: Piter.tv