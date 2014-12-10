Причиной смертельного пожара на Белградской в марте стала сигарета

В двухкомнатной квартире незначительно обгорела обстановка.

В ГУ МЧС России по Петербургу назвали причину смертельного пожара, который произошел еще 4 марта.

В двухкомнатной квартире на Белградской улице, 8к1, незначительно обгорела обстановка. В результате происшествия погиб 61-летний жилец, он курил сигарету.

В прошлом году в Северной столице произошло 2,2 тыс. пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Жертвами стали 40 человек.

Спасатели напомнили, что нельзя курить в постели, особенно в состоянии опьянения, использовать в качестве пепельницы бумажные кульки и коробки. Стоит всегда тщательно тушить окурки.

Ранее мы рассказывали о том, что на Алтайской улице полыхал "ВинЛаб".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу