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Причиной смертельного пожара на Белградской в марте стала сигарета
Сегодня, 12:55
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Причиной смертельного пожара на Белградской в марте стала сигарета

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В двухкомнатной квартире незначительно обгорела обстановка.

В ГУ МЧС России по Петербургу назвали причину смертельного пожара, который произошел еще 4 марта. 

В двухкомнатной квартире на Белградской улице, 8к1, незначительно обгорела обстановка. В результате происшествия погиб 61-летний жилец, он курил сигарету. 

В прошлом году в Северной столице произошло 2,2 тыс. пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Жертвами стали 40 человек. 

Спасатели напомнили, что нельзя курить в постели, особенно в состоянии опьянения, использовать в качестве пепельницы бумажные кульки и коробки. Стоит всегда тщательно тушить окурки. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Алтайской улице полыхал "ВинЛаб". 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: белградская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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