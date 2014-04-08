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На Алтайской улице полыхал "ВинЛаб"
Сегодня, 9:49
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На Алтайской улице полыхал "ВинЛаб"

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В подсобном помещении магазина площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах".

В Московском районе ночью 9 апреля произошел пожар в магазине, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Алтайская улица, 16, поступило на пульт спасателей в 01:12. В подсобном помещении "ВинЛаба" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 01:50. Предварительно, пострадавших нет. 

Огонь тушили 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее мы сообщили о том, что на месте пожара в селе Шум в Ленобласти нашли тела мужчины и женщины. Предположительная причина возгорания – неисправность электрической проводки. По факту случившегося проводят проверку следователи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алтайская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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