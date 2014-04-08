На Алтайской улице полыхал "ВинЛаб"

В подсобном помещении магазина площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах".

В Московском районе ночью 9 апреля произошел пожар в магазине, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Алтайская улица, 16, поступило на пульт спасателей в 01:12. В подсобном помещении "ВинЛаба" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 01:50. Предварительно, пострадавших нет.

Огонь тушили 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что на месте пожара в селе Шум в Ленобласти нашли тела мужчины и женщины. Предположительная причина возгорания – неисправность электрической проводки. По факту случившегося проводят проверку следователи.

Фото: Piter.TV