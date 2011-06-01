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В электрощитовой на АЗС произошло короткое замыкание
Сегодня, 16:04
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В электрощитовой на АЗС произошло короткое замыкание

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Около 15 человек эвакуировались из примыкающего к электрощитовой здания.

В электрощитовой на АЗС на Ленинском проспекте произошло задымление. Из ресторана быстрого питания по соседству эвакуировали сотрудников и посетителей, об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение о пожаре в 14 часов у дома №61. Площадь электрощитовой, по предварительным данным, составляет 3 кв. метра. Там произошло короткое замыкание. Еще до прибытия спасателей пожар потушили. Обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV показал, как у станции "Беговая" сгорел пассажирский автобус. В салоне находилось около 20 человек. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: азс, короткое замыкание, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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