Пожарные потушили возгорание в квартире на Тихоокеанской

Информация о возможных жертвах и пострадавших отсутствует.

Утром 30 сентября в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по региону, сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 8:13. Инцидент произошёл по адресу: Тихоокеанская улица, дом №1, корпус 1.

Установлено, что очаг возгорания находился в однокомнатной квартире общей площадью 30 ув.м., где огнем была охвачена площадь примерно 2 кв.м. Для ликвидации пожара потребовались усилия 15 сотрудников экстренных служб, прибывших на трёх специализированных машинах.

Уже в 8:40 пожар был успешно локализован и устранён. Информация о возможных жертвах и пострадавших отсутствует.



Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Ветеранов погибла женщина.

Фото: Piter.TV