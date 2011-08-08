В квартирном пожаре на Новоселов пострадал мужчина

Спустя почти полчаса, в 09:03 утра, огонь был успешно потушен усилиями пожарной команды.

Утром 25 декабря, в 08:17, спасательные службы получили сигнал о возгорании в жилом помещении, расположенном по адресу: Невский район, улица Новоселов, дом №5. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение произошло внутри двухкомнатной квартиры, охватив площадь около 8 кв. м. Спустя почти полчаса, в 09:03 утра, огонь был успешно потушен усилиями пожарной команды.

В результате возгорания есть пострадавший — мужчину доставили в больницу с травмами, полученными вследствие происшествия. В операции по тушению участвовали 3 единицы специализированной техники и 15 пожаных.

Фото: Piter.TV