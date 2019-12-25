На месте пожара на проспекте Непокоренных обнаружен погибший

Утром загорелась комната в двухкомнатной квартире.

В Калининском районе Петербурга утром 27 июня произошел пожар, во время которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 09:17 27 июня поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на проспекте Непокоренных, 16к1. В комнате площадью 16 м2 происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров. В 09:56 пожар был ликвидирован силами 15 сотрудников МЧС.

На месте пожара обнаружен погибший (данные уточняются).

Ранее в квартирном пожаре на проспекте Энергетиков погибла женщина.

Фото: Piter.tv (архив)