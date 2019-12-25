Во время пожара на Льва Толстого погиб мужчина

Сообщение о возгорании на улице Льва Толстого, дом 3, поступило в 01:36.

Около двух часов ночи 13 сентября в Пушкинском районе произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Льва Толстого, дом 3, поступило в 01:36. В одноэтажном бревенчатом жилом доме происходило горение по всей площади. В 03:21 пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Также в квартирном пожаре на улице Кропоткина пострадала женщина.

Фото: Piter.tv