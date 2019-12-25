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Во время пожара на Льва Толстого погиб мужчина
Сегодня, 8:26
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Во время пожара на Льва Толстого погиб мужчина

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Сообщение о возгорании на улице Льва Толстого, дом 3, поступило в 01:36. 

Около двух часов ночи 13 сентября в Пушкинском районе произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Льва Толстого, дом 3, поступило в 01:36. В одноэтажном бревенчатом жилом доме происходило горение по всей площади. В 03:21 пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Также в квартирном пожаре на улице Кропоткина пострадала женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: погиб в пожаре, улица льва толстого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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