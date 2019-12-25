На Чугунной улице загорелся первый этаж административного здания

Полностью потушить пламя удалось лишь спустя почти два часа, в 05:11 утра.

Ночью 14 августа в Калининском районе Петербурга вспыхнул пожар, стало известно из официального сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу. Возгорание произошло около трёх часов утра в административном здании на Чугунной улице, д. 18, корпус 2.

Площадь горения составила порядка 80 квадратных метров, огонь охватил первый этаж здания. Для ликвидации пожара были задействованы четыре единицы специальной техники и 21 сотрудник экстренных служб. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя почти два часа, в 05:11 утра.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Стоит отметить, что ранее аналогичное происшествие случилось также ночью, однако уже в другом районе города — Невском.

Фото: Piter.TV