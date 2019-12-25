На Каменноостровском проспекте загорелась пятикомнатная квартира

Ночью 12 августа в Петроградском районе Петербурга произошел пожар, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
Возгорание случилось около 02:49 по адресу: Каменноостровский проспект, дом 26-28. Огонь охватил площадь примерно 25 квадратных метров в пятикомнатной квартире.
На месте происшествия работали 15 сотрудников пожарной службы, использовавших три специальных автомобиля. Спустя почти три часа, в утра, огонь был полностью потушен.
Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует.
Фото: Piter.TV
