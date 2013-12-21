На Шлиссельбургском шоссе горела баня

Информация о возможных жертвах и пострадавших отсутствует.

Вечером 10 августа около 22:30 в ГУ МЧС РФ по Петербургу поступило сообщение о возгорании по адресу: Колпинский район, посёлок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, дом №21.

Горела обстановка небольшой бани площадью 4 х4 м, огонь охватил территорию примерно 1,5 кв.м. Возгорание было успешно устранено спустя полчаса, в 22:53.

Информация о возможных жертвах и пострадавших отсутствует. Для тушения огня привлечены силы МЧС: задействовано 2 единицы спецтехники и 10 сотрудников ведомства.

Фото: Piter.TV