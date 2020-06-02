Видео: в промзоне на Челиева загорелись легковые автомобили и пристройка

Причина возгорания не сообщается.

В промышленной зоне в переулке Челиева произошел пожар. Судя по кадрам на видео, произошел небольшой взрыв.

Как стало известно Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на участке загорелись три легковых автомобиля и пристройка размером 2 на 4 метра, она оказалась полностью в огне. На данный момент на месте работаю 7 единиц техники и 30 человек личного состава.

На участке расположен офис партнера "Яндекс. Такси".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ЗСД у Горского шоссе сгорел легковой автомобиль.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"