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Спасатели потушили пожар на Московском проспекте
Сегодня, 11:59
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kraratau27

Спасатели потушили пожар на Московском проспекте

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На фасаде здания обгорела обшивка стены. О пострадавших информации нет.

Воскресным утром, 18 апреля, пожарные потушили огонь в доме № 57А по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

Сообщение о возгорании поступило 18 апреля в 7:45. Пятнадцать спасателей прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в 9:22. Сведений о пострадавших нет.

По картам 2ГИС можно понять, что в здании, где произошло несчастье, расположен концертный зал. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночном пожаре на Ушинского выгорела квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Черниченкоа Владлена
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