Спасатели потушили пожар на Московском проспекте

Воскресным утром, 18 апреля, пожарные потушили огонь в доме № 57А по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 18 апреля в 7:45. Пятнадцать спасателей прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в 9:22. Сведений о пострадавших нет.
По картам 2ГИС можно понять, что в здании, где произошло несчастье, расположен концертный зал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночном пожаре на Ушинского выгорела квартира.
Фото: Piter.tv
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