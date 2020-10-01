Спасатели потушили пожар на Московском проспекте

На фасаде здания обгорела обшивка стены. О пострадавших информации нет.

Воскресным утром, 18 апреля, пожарные потушили огонь в доме № 57А по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 18 апреля в 7:45. Пятнадцать спасателей прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в 9:22. Сведений о пострадавших нет.

По картам 2ГИС можно понять, что в здании, где произошло несчастье, расположен концертный зал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночном пожаре на Ушинского выгорела квартира.

Фото: Piter.tv