В ночном пожаре на Ушинского выгорела квартира

Пожар тушили более 20 сотрудников МЧС.

Ночью в воскресенье, 18 апреля, в Калининском районе Петербурге горела квартира в ЖК "Живой ручей". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На улицу Ушинского к дому № 2 корпус 1 приехали более двух десятков работников пожарной службы. За 28 минут они потушили возгорание. Огонь ликвидировали в 0:35. Известно, что на последнем этаже дома выгорела однокомнатная квартира.

Причины пожара выясняются. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на петербургской "Невской мануфактуре" полностью ликвидирован.

Фото: pixabay