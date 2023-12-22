На Купчинской улице при пожаре в "двушке" пострадали мать и ребенок

Их доставили в больницу.

Во Фрунзенском районе 25 марта произошел пожар. На Купчинской улице в доме № 30, корпус 1, в горящей "двушке" пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:20. Огонь охватил семь квадратных метров.

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они эвакуировали пострадавших и передали их медикам.

В 12:46 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в детском саду на Новосибирской улице загорелся электрический щит.

Фото: Piter.tv