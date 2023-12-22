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На Купчинской улице при пожаре в "двушке" пострадали мать и ребенок
Сегодня, 13:55
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На Купчинской улице при пожаре в "двушке" пострадали мать и ребенок

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Их доставили в больницу.

Во Фрунзенском районе 25 марта произошел пожар. На Купчинской улице в доме № 30, корпус 1, в горящей "двушке" пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:20. Огонь охватил семь квадратных метров.    

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они эвакуировали пострадавших и передали их медикам. 

В 12:46 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что в детском саду на Новосибирской улице загорелся электрический щит.

Фото: Piter.tv

Теги: купчинская улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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