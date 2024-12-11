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В Павловске ликвидирован пожар в гараже на Артиллерийской улице
Сегодня, 22:35
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В Павловске ликвидирован пожар в гараже на Артиллерийской улице

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Возгорание произошло на улице Артиллерийской, пострадавших нет.

Вечером 6 февраля в 21:47 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в гараже на улице Артиллерийской, дом 5. Возгорание охватило всю площадь строения размером 4х6 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К 22:00 пожар был полностью ликвидирован силами МЧС. На месте работали две единицы техники и десять сотрудников ведомства.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Яндекс.Карты (скриншот)
 

Теги: павловск, пожар, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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