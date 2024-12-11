В Павловске ликвидирован пожар в гараже на Артиллерийской улице

Возгорание произошло на улице Артиллерийской, пострадавших нет.

Вечером 6 февраля в 21:47 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в гараже на улице Артиллерийской, дом 5. Возгорание охватило всю площадь строения размером 4х6 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К 22:00 пожар был полностью ликвидирован силами МЧС. На месте работали две единицы техники и десять сотрудников ведомства.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Яндекс.Карты (скриншот)

