На Приморском шоссе загорелась обстановка в одноэтажном доме

Для устранения возгорания были задействованы силы и средства ГУ МЧС России: 3 единицы специальной пожарной техники и 15 сотрудников ведомства.

Сообщение о возгорании было получено ночью 4 сентября в 00:22 по адресу: Курортный район, посёлок Ушково, Приморское шоссе, дом №637. Горениеобстановки произошло в одноэтажном здании площадью 80 кв.м, огонь охватил территорию в 3 кв.м.

Возгорание успешно ликвидировали спустя полчаса, к полуночи, точное время завершения тушения – 01:00. Пострадавших не зафиксировано.

Для устранения возгорания были задействованы силы и средства ГУ МЧС России: 3 единицы специальной пожарной техники и 15 сотрудников ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на Ленинском проспекте произошло возгорание в "трешке".

Фото: Piter.TV