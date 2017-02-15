День святого Валентина: прикольные поздравления в стихах для девушек и парней

Вот и наступил День святого Валентина, в который все влюбленные спешат порадовать друг друга милыми сюрпризами. Кто-то устраивает романтический ужин, а кто-то застенчиво дарит валентинки "от тайного поклонника". Если вы еще не знаете, какие приятные слова написать вашу предмету обожания, Piter.tv специально сделал для вас подборку милых поздравления для девушек и парней.
Прикольные поздравления в стихах с 14 февраля для девушки
Моя любимая, признаюсь,
Что нету девушки чудесней,
Тебе стихи я посвящаю,
И для тебя слагаю песни,
Я с Днем святого Валентина
Тебя сердечно поздравляю
И в этот добрый светлый праздник
Тебе лишь радости желаю!
***
Любовь моя к тебе летит по свету,
Пусть счастливы мы будем, как те дети.
Для твоих глаз желанья все исполню,
Ты во Вселенной лучшая, не скрою.
Прожить я жизнь хочу с тобой одною,
Делить с тобой и радости и горе.
Амур пусть наше счастье охраняет,
Тепло наших сердец оберегает.
***
Любимая, ты ангел, ты мой свет,
Желаю в День святого Валентина,
Чтоб каждый миг любовью был согрет,
Для счастья пусть всегда будет причина!
Ты самое священное, что есть,
Что я имел когда-то, что имею!
Счастливых дней вдвоем уже не счесть,
С тобой я приумножить их сумею!
***
Я готов дарить тебе цветы
Каждый раз за все твои улыбки,
Радость тебе только приносить
И любить даже твои ошибки.
С днем святого Валентина, дорогая,
Знай, что я тебя очень люблю,
Ты в моей жизни сама родная,
За тебя свою судьбу благодарю.
***
Мчится на парах любви
Моей жизни бригантина.
Чувства я дарю тебе
В День святого Валентина.
Ты мой ангел, моя муза,
В жизни сложной солнца луч.
Лишь с тобою, дорогая
И силен я и могуч.
Я желаю в день прекрасный
Страсти и большой любви,
Чтоб с тобой, моя родная,
По судьбе мы вместе шли.
***
Я цветами сегодня осыплю тебя,
Хочешь, звездочку с неба достану.
Все мужчины на подвиг способны любя,
Я «люблю» повторять не устану.
Пусть судьба дарит много счастливейших дней,
Пусть глаза лишь от счастья сияют.
Ведь на свете прекрасней тебя и нежней
Нету девушки. Я это знаю.
***
С днем святого Валентина,
Моя девушка любимая,
Я тебе желаю счастья,
Ведь ты самая прекрасная.
Очень я тебя люблю,
И судьбу благодарю,
За тебя, за встречи наши.
Никого не знал я краше.
Буду я тебя любить,
Тебе верность я хранить.
Прикольные поздравления в стихах на 14 февраля для мужчин
Шлю валентинку я тебе свою,
В ней говорю, что я люблю,
В ней говорю, что обожаю,
Что без тебя, себя не представляю.
Еще пишу тебе я в ней о снах,
О том, что ты живешь в мечтах,
Что лучший парень на Земле,
Что, очень повезло с тобою мне!
***
В день влюбленных, мой хороший,
Я хочу тебе сказать,
Что люблю, и даже больше:
Я хочу с тобой сбежать
К морю, солнцу. Чтоб с забвеньем
Утонуть в твоих глазах.
Верить, чувствовать, забыться
В сильных ласковых руках!
***
Валентинку шлю тебе
В День святого Валентина,
Пусть она согреет сердце
Тебе, парень мой любимый.
Засияет ярко солнце
Для тебя пусть в день влюбленных,
Сможешь в небеса взлететь
Ты любовью окрыленный.
Я любовь тебе дарю
В день святого Валентина,
Пусть парит она над нами
Белой парой лебединой.
***
Поздравления шлю тебе
В День святого Валентина,
Валентинку подарю
Тебе, парень мой любимый.
Я желаю, чтобы ты
Был всегда в меня влюблен,
Превратили нашу жизнь,
Чтобы в сказочный мы сон.
Я желаю, чтоб друг другу
Мы в любви с тобой открылись
И два любящих сердечка,
Чтоб в одно соединились.
***
В день святого Валентина
Любимый! Ясную зарю
Я в Валентинов день дарю.
Чтобы ты радовался жизни
И восхищал чтоб каждый миг.
Чтобы мы вместе ощутили,
Какой восторг в душу проник!
Пусть мимо быстро пролетают
Бессмысленность и пустота,
А нас пусть в жизни окружают
Любовь, улыбки, красота!
***
Солнце светит за окном,
Заглянуло к тебе в дом.
Вот и ты с утра сверкаешь,
День влюбленных отмечаешь.
Подарю тебе сердечко,
Только ты его храни.
Подарю тебе — себя я,
Только крепче ты держи.
Будешь ты моим навечно,
Самым милым и родным.
Паренек мой самый сладкий,
Не отдам тебя другим.
***
Мой любимый, милый, дорогой,
С Днем святого Валентина!
Я люблю тебя, горжусь тобой,
Наше счастье будет пусть неутомимо.
Рядом с нами будут пусть всегда
Радость, нежность, вдохновенье.
Не оставят пусть улыбки никогда
И во всем сопутствует везенье.
***
Влюбленных день сегодня, милый,
Ты для меня неповторимый.
Ты даришь мне тепло и счастье,
И отгоняешь все ненастья.
Ты юн еще совсем, но все же,
Я для тебя всего дороже.
Любимый, с праздником тебя,
Шепчу я это все любя.
***
Любовью искренней и нежной,
Сердце в груди пылает.
И в этот праздник безмятежный,
Тебя, любимый, поздравляю!
Ты самый лучший и родной,
Ты истинный мужчина.
Так будь же счастлив, дорогой!
С Днем святого Валентина!
Текст: pozdravok.ru/