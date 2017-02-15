День святого Валентина: прикольные поздравления в стихах для девушек и парней

Piter.tv подобрал самые красивые поздравления в стихах для вашей половинки.

Вот и наступил День святого Валентина, в который все влюбленные спешат порадовать друг друга милыми сюрпризами. Кто-то устраивает романтический ужин, а кто-то застенчиво дарит валентинки "от тайного поклонника". Если вы еще не знаете, какие приятные слова написать вашу предмету обожания, Piter.tv специально сделал для вас подборку милых поздравления для девушек и парней.

Прикольные поздравления в стихах с 14 февраля для девушки

Моя любимая, признаюсь,

Что нету девушки чудесней,

Тебе стихи я посвящаю,

И для тебя слагаю песни,

Я с Днем святого Валентина

Тебя сердечно поздравляю

И в этот добрый светлый праздник

Тебе лишь радости желаю!

***

Любовь моя к тебе летит по свету,

Пусть счастливы мы будем, как те дети.

Для твоих глаз желанья все исполню,

Ты во Вселенной лучшая, не скрою.

Прожить я жизнь хочу с тобой одною,

Делить с тобой и радости и горе.

Амур пусть наше счастье охраняет,

Тепло наших сердец оберегает.

***

Любимая, ты ангел, ты мой свет,

Желаю в День святого Валентина,

Чтоб каждый миг любовью был согрет,

Для счастья пусть всегда будет причина!

Ты самое священное, что есть,

Что я имел когда-то, что имею!

Счастливых дней вдвоем уже не счесть,

С тобой я приумножить их сумею!

***

Я готов дарить тебе цветы

Каждый раз за все твои улыбки,

Радость тебе только приносить

И любить даже твои ошибки.

С днем святого Валентина, дорогая,

Знай, что я тебя очень люблю,

Ты в моей жизни сама родная,

За тебя свою судьбу благодарю.

***

Мчится на парах любви

Моей жизни бригантина.

Чувства я дарю тебе

В День святого Валентина.

Ты мой ангел, моя муза,

В жизни сложной солнца луч.

Лишь с тобою, дорогая

И силен я и могуч.

Я желаю в день прекрасный

Страсти и большой любви,

Чтоб с тобой, моя родная,

По судьбе мы вместе шли.

***

Я цветами сегодня осыплю тебя,

Хочешь, звездочку с неба достану.

Все мужчины на подвиг способны любя,

Я «люблю» повторять не устану.



Пусть судьба дарит много счастливейших дней,

Пусть глаза лишь от счастья сияют.

Ведь на свете прекрасней тебя и нежней

Нету девушки. Я это знаю.

***

С днем святого Валентина,

Моя девушка любимая,

Я тебе желаю счастья,

Ведь ты самая прекрасная.

Очень я тебя люблю,

И судьбу благодарю,

За тебя, за встречи наши.

Никого не знал я краше.

Буду я тебя любить,

Тебе верность я хранить.

Прикольные поздравления в стихах на 14 февраля для мужчин

Шлю валентинку я тебе свою,

В ней говорю, что я люблю,

В ней говорю, что обожаю,

Что без тебя, себя не представляю.

Еще пишу тебе я в ней о снах,

О том, что ты живешь в мечтах,

Что лучший парень на Земле,

Что, очень повезло с тобою мне!

***

В день влюбленных, мой хороший,

Я хочу тебе сказать,

Что люблю, и даже больше:

Я хочу с тобой сбежать

К морю, солнцу. Чтоб с забвеньем

Утонуть в твоих глазах.

Верить, чувствовать, забыться

В сильных ласковых руках!

***

Валентинку шлю тебе

В День святого Валентина,

Пусть она согреет сердце

Тебе, парень мой любимый.

Засияет ярко солнце

Для тебя пусть в день влюбленных,

Сможешь в небеса взлететь

Ты любовью окрыленный.

Я любовь тебе дарю

В день святого Валентина,

Пусть парит она над нами

Белой парой лебединой.

***

Поздравления шлю тебе

В День святого Валентина,

Валентинку подарю

Тебе, парень мой любимый.



Я желаю, чтобы ты

Был всегда в меня влюблен,

Превратили нашу жизнь,

Чтобы в сказочный мы сон.



Я желаю, чтоб друг другу

Мы в любви с тобой открылись

И два любящих сердечка,

Чтоб в одно соединились.

***

В день святого Валентина

Любимый! Ясную зарю

Я в Валентинов день дарю.

Чтобы ты радовался жизни

И восхищал чтоб каждый миг.

Чтобы мы вместе ощутили,

Какой восторг в душу проник!

Пусть мимо быстро пролетают

Бессмысленность и пустота,

А нас пусть в жизни окружают

Любовь, улыбки, красота!

***

Солнце светит за окном,

Заглянуло к тебе в дом.

Вот и ты с утра сверкаешь,

День влюбленных отмечаешь.

Подарю тебе сердечко,

Только ты его храни.

Подарю тебе — себя я,

Только крепче ты держи.

Будешь ты моим навечно,

Самым милым и родным.

Паренек мой самый сладкий,

Не отдам тебя другим.

***

Мой любимый, милый, дорогой,

С Днем святого Валентина!

Я люблю тебя, горжусь тобой,

Наше счастье будет пусть неутомимо.

Рядом с нами будут пусть всегда

Радость, нежность, вдохновенье.

Не оставят пусть улыбки никогда

И во всем сопутствует везенье.

***

Влюбленных день сегодня, милый,

Ты для меня неповторимый.

Ты даришь мне тепло и счастье,

И отгоняешь все ненастья.

Ты юн еще совсем, но все же,

Я для тебя всего дороже.

Любимый, с праздником тебя,

Шепчу я это все любя.

***

Любовью искренней и нежной,

Сердце в груди пылает.

И в этот праздник безмятежный,

Тебя, любимый, поздравляю!

Ты самый лучший и родной,

Ты истинный мужчина.

Так будь же счастлив, дорогой!

С Днем святого Валентина!



Текст: pozdravok.ru/