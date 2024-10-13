Ветерану ВОВ Зиновию Меркину в Петербурге исполнился 101 год

Зиновий Меркин вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина.

В Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина со 101-летием. Церемония состоялась в новой квартире Почетного гражданина Северной столицы, куда он переехал с супругой два месяца назад, сообщили в Смольном.

Зиновий Меркин вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина. Сначала он служил сапером, а затем – в общевойсковой разведке. Среди наград – ордена войны, Красной Звезды и орден Почета, медаль "За оборону Ленинграда".

В свою очередь ветеран вручил представителям правительства книгу Станислава Сандалова о друзьях-разведчиках "Фронтовые былины".

Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина".

Фото: пресс-служба Смольного