  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ветерану ВОВ Зиновию Меркину в Петербурге исполнился 101 год
Сегодня, 12:27
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ветерану ВОВ Зиновию Меркину в Петербурге исполнился 101 год

0 0

Зиновий Меркин вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина.

В Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зиновия Меркина со 101-летием. Церемония состоялась в новой квартире Почетного гражданина Северной столицы, куда он переехал с супругой два месяца назад, сообщили в Смольном. 

Зиновий Меркин вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина. Сначала он служил сапером, а затем – в общевойсковой разведке. Среди наград – ордена войны, Красной Звезды и орден Почета, медаль "За оборону Ленинграда". 

В свою очередь ветеран вручил представителям правительства книгу Станислава Сандалова о друзьях-разведчиках "Фронтовые былины". 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: ветеран вов, день рождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии