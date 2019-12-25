Главы Выборгского района поздравили мужчин с Днём отца

Главы Выборгского района пожелали каждому крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили отцов, дедушек и прадедов Выборгского района с Днём отца.

Быть отцом – это особая обязанность. Ведь он является не просто кормильцем семейства, но прежде всего, ее опорой, главным защитником, носителем непреложных ценностей, наставником для родных и близких. Любовь и бережное отношение, с которым глава семьи относится к матери своих детей, а также родительская ответственность служат достойным примером и помогают расти ребенку добрым, отзывчивым, трудолюбивым, истинным гражданином страны. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района пожелали каждому крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года.

Фото: pexels