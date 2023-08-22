Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

Петербуржец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом рассказали в прокуратуре Красносельского района.

По версии следствия, 52-летний мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вечером 15 июня 2024 года вновь после употребления алкоголя сел за руль автомобиля Лада Веста.

Двигаясь по улице Лермонтова, обвиняемый был остановлен сотрудниками ДПС, после прохождения медицинского освидетельствования у него установлено состояние опьянения.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. На автомобиль Лада Веста наложен арест.

Фото: Piter.tv