Неизвестные разбили окно трамвая на севере Петербурга, ущерб – более 300 тыс. рублей

Один из злоумышленников бросил стеклянную бутылку.

Группа молодых людей в состоянии опьянения повредила трамвайный вагон в Выборгском районе Петербурга. Материальный ущерб составил более 300 тыс. рублей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", все произошло вечером 26 августа на остановке возле дома по 2-му Муринскому проезду. Злоумышленники вышли из трамвая. Сначала случился словесный конфликт с водителем, после чего один из них бросил стеклянную бутылку в правое боковое окно, разбив его.

Управлявший транспортным средством остановился на Тихорецком проспекте для осмотра. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Преступников разыскивают правоохранители.

Фото: Piter.TV