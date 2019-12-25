  1. Главная
Неизвестные разбили окно трамвая на севере Петербурга, ущерб – более 300 тыс. рублей
Сегодня, 9:12
126
Один из злоумышленников бросил стеклянную бутылку.

Группа молодых людей в состоянии опьянения повредила трамвайный вагон в Выборгском районе Петербурга. Материальный ущерб составил более 300 тыс. рублей. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", все произошло вечером 26 августа на остановке возле дома по 2-му Муринскому проезду. Злоумышленники вышли из трамвая. Сначала случился словесный конфликт с водителем, после чего один из них бросил стеклянную бутылку в правое боковое окно, разбив его. 

Управлявший транспортным средством остановился на Тихорецком проспекте для осмотра. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Преступников разыскивают правоохранители. 

Ранее мы рассказывали о том, что разбитые стекла на остановках после вандалов обновили в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

