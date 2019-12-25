Злоумышленник повредил скульптуру "Апостола Петра" у церкви на Лиговском проспекте

Скульптура является объектом культурного наследия.

Неизвестный повредил гипсовую скульптуру "Апостола Петра" на фасаде колокольни церкви на Лиговском проспекте. Теперь полиция разыскивает злоумышленника, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Скульптуру повредили 31 января. Материальный ущерб составил более 5 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.

Фото: vk.com/krestsobor