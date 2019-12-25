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Злоумышленник повредил скульптуру "Апостола Петра" у церкви на Лиговском проспекте
Сегодня, 9:27
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nadezhda_sib

Злоумышленник повредил скульптуру "Апостола Петра" у церкви на Лиговском проспекте

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Скульптура является объектом культурного наследия.

Неизвестный повредил гипсовую скульптуру "Апостола Петра" на фасаде колокольни церкви на Лиговском проспекте. Теперь полиция разыскивает злоумышленника, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Скульптуру повредили 31 января. Материальный ущерб составил более 5 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные испачкали вывеску дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. 

Фото: vk.com/krestsobor

 

 

Теги: крестовоздвиженский собор, объект культурного наследия, скульптура апостола петра, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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