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Компания нетрезвых мужчин повредила лифт в жилом доме на Муринской дороге
Сегодня, 15:19
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Компания нетрезвых мужчин повредила лифт в жилом доме на Муринской дороге

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Всех нарушителей доставили в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе нетрезвых мужчин, повредивших лифт. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в жилом доме на Муринской дороге происходит драка. На месте, в застрявшем лифте, поймали четверых злоумышленников в возрасте от 21 года до 33 лет. Из хулиганских побуждений молодые люди повредили двери, частично деформировав и сорвав их с креплений. 

Кроме того, самый младший с 18 июня находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. Всех нарушителей доставили в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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