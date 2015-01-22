Компания нетрезвых мужчин повредила лифт в жилом доме на Муринской дороге

Всех нарушителей доставили в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе нетрезвых мужчин, повредивших лифт. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в жилом доме на Муринской дороге происходит драка. На месте, в застрявшем лифте, поймали четверых злоумышленников в возрасте от 21 года до 33 лет. Из хулиганских побуждений молодые люди повредили двери, частично деформировав и сорвав их с креплений.

Кроме того, самый младший с 18 июня находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. Всех нарушителей доставили в отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк.

Фото: пресс-служба Росгвардии