Пьяная пассажирка автобуса разбила стекло аварийным молотком в Кировском районе

Полиция Кировского района Петербурга задержала женщину, которая повредила автобус маршрута №103. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Правоохранителям 13 декабря поступила информация о том, что на бульваре Новаторов злоумышленница, находясь в общественном транспорте, разбила боковое стекло аварийным молотком. После остановки она выпрыгнула через окно и скрылась. В результате никто не пострадал, сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

На Дачном проспекте 15 декабря по подозрению поймали 30-летнюю местную жительницу. В момент совершения противоправных действий задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти