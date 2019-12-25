  1. Главная
Пьяная пассажирка автобуса разбила стекло аварийным молотком в Кировском районе
Сегодня, 9:44
В результате никто не пострадал, сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Полиция Кировского района Петербурга задержала женщину, которая повредила автобус маршрута №103. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Правоохранителям 13 декабря поступила информация о том, что на бульваре Новаторов злоумышленница, находясь в общественном транспорте, разбила боковое стекло аварийным молотком. После остановки она выпрыгнула через окно и скрылась. В результате никто не пострадал, сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей. 

На Дачном проспекте 15 декабря по подозрению поймали 30-летнюю местную жительницу. В момент совершения противоправных действий задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвая пара разбила остановку и перевернула скамейки на Новочеркасском. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

