Обнаженный петербуржец повредил чужой автомобиль Skoda

Росгвардейцы Кировского района задержали обнаженного мужчину, повредившего чужой припаркованный автомобиль Skoda Octavia. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 16 сентября сотрудники вневедомственной охраны заметили неадеквата на проспекте Народного Ополчения. Он из хулиганских побуждений помял капот, повредил лакокрасочное покрытие машины, после чего проник в салон.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, его увезли в восьмой отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти