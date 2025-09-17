Обнаженный петербуржец повредил чужой автомобиль Skoda

Росгвардейцы Кировского района задержали обнаженного мужчину, повредившего чужой припаркованный автомобиль Skoda Octavia. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Днем 16 сентября сотрудники вневедомственной охраны заметили неадеквата на проспекте Народного Ополчения. Он из хулиганских побуждений помял капот, повредил лакокрасочное покрытие машины, после чего проник в салон.
Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, его увезли в восьмой отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее на Piter.TV: на Загородном проспекте пьяный мужчина повредил две машины.
Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
