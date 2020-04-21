  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Загородном проспекте пьяный мужчина повредил две машины
Сегодня, 14:59
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Загородном проспекте пьяный мужчина повредил две машины

0 0

В результате он помял дверь кроссовера Suzuki и разбил стоп-сигналы у машины Opel.

Росгвардейцы задержали нетрезвого хулигана, повредившего две иномарки в центре Петербурга. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Утром 10 сентября в полицию поступила информация о том, что на Загородном проспекте мужчина бьет руками и ногами по автомобилям. В результате он помял дверь кроссовера Suzuki и разбил стоп-сигналы у машины Opel. 

Злоумышленником оказался 25-летний местный житель, его увезли в 28-й отдел. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: задержан подросток, подозреваемый в повреждении остановки в Сертолово. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: загородный проспект, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии