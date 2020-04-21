На Загородном проспекте пьяный мужчина повредил две машины

В результате он помял дверь кроссовера Suzuki и разбил стоп-сигналы у машины Opel.

Росгвардейцы задержали нетрезвого хулигана, повредившего две иномарки в центре Петербурга. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Утром 10 сентября в полицию поступила информация о том, что на Загородном проспекте мужчина бьет руками и ногами по автомобилям. В результате он помял дверь кроссовера Suzuki и разбил стоп-сигналы у машины Opel.

Злоумышленником оказался 25-летний местный житель, его увезли в 28-й отдел. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: задержан подросток, подозреваемый в повреждении остановки в Сертолово.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти