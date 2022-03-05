Перед судом ответит петербуржец, повредивший три авто после ссоры с девушкой

Общий размер ущерба превысил 500 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Как рассказали в надзорном ведомстве, 24 мая нетрезвый фигурант повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai на Комендантском проспекте. Мужчина бросал камни в машины и наносил по ним удары ногами и руками. На самих иномарках появились вмятины, а на стеклах – трещины. Общий размер ущерба превысил 500 тыс. рублей. Обвиняемый пояснил, что таким образом вымещал злость из-за ссоры со своей девушкой.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга