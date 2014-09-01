Эксперты прокомментировали возможное повышение пошлины на товары из ЕС

Это может сказаться на поставках товаров.

В четверг, 30 сентября, "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Минэкономразвития и Минпромторг хотят предложить повысить размер пошлин на ряд потребительских товаров, которые привозятся в Россию из ЕС. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Отмечается, что шаг станет ответом на ограничения со стороны Евросоюза, например, 25% пошлину на сталь, если поставки превышают выданные стране квоты. Повышение может сказать на поставках вина, пива, парфюмерии, декоративной косметики и других товарах.

Эксперты отметили, что таким образом российские власти могут показать, что международная торговля — это дорога с двусторонним движением. При этом важно сохранить баланс между защитой своей экономики от внешнего давления и интересами потребителей. Так как в ЕС ввели ограничения еще 3 года назад, можно предположить, что риски все же просчитываются.

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