Каждый второй петербуржец готов часто повышать квалификацию

Примерно одна треть респондентов полагает, что повышать профессиональную квалификацию следует ежегодно.

Сервис SuperJob провел опрос среди экономически активных граждан Петербурга, задав им вопрос о частоте прохождения профессионального обучения в их профессиональной деятельности.

Каждый пятый участник опроса выразил уверенность в необходимости прохождения нескольких обучающих курсов в течение года, аргументируя это изменениями в законодательстве и полезными контактами с коллегами из других организаций, а также быстрыми темпами развития экономики и технологий, требующими постоянного повышения квалификации.

Примерно одна треть респондентов полагает, что повышать профессиональную квалификацию следует ежегодно. Еще одна пятая часть считает достаточным обновлять свои знания каждые 2-3 года, 7% проходят обучение раз в 4-5 лет, а 1% — раз в 6-10 лет.

Женщины чаще мужчин высказывались за необходимость регулярного обучения (24% против 17% соответственно). Более молодые петербуржцы в возрасте до 35 лет также проявляют большую готовность к обучению (25% против 16% среди тех, кто старше 45 лет).

Среди различных профессиональных групп наиболее активно поддерживают идею многократного ежегодного обучения аналитики (45%), врачи (35%), дизайнеры (33%) и главные бухгалтеры (32%).

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Фото: Piter.TV