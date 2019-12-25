В 2025 году в Петербурге замедлился рост цен в аптеках

На среднюю стоимость влияют инфляция и перераспределение спроса.

В петербургских аптеках в этом году замедлился рост цен. Средняя стоимость упаковки лекарств за девять месяцев увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (515 рублей). В прошлом году прирост был на 18% (464 рубля), передает издание "Ведомости Северо-Запад".

На среднюю стоимость влияют инфляция и перераспределение спроса. Большая часть лекарств показала рост примерно на уровне годовой инфляции, которая, по информации Центробанка, в сентябре в Северной столице составила 8,37%. С января цена пачки препаратов для лечения заболеваний нервной системы увеличилась на 9,8% (до 453 рублей), для сердечно-сосудистой системы – на 11,2% (до 540 рублей), а для респираторной системы – на 10,2% (до 346 рублей), противомикробных препаратов – на 11% (до 530 рублей).

Всего с начала года горожане купили лекарств на 66,8 млрд рублей (+8,5%). На российские пришлось 59,6%, на зарубежные – 40,4%.

Фото: Piter.TV