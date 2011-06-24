Петербуржцы готовы потратить на новогодний корпоратив до 20 тысяч рублей и мечтают о премии от работодателя

Интересно, что 37% петербуржцев собирают корпоративный образ из уже имеющегося гардероба, докупая лишь аксессуары.

Эксперты Авито провели масштабное исследование, опросив более 7 000 россиян, чтобы выяснить, как жители Петербурга готовятся к новогодним корпоративам. Средний бюджет на праздничный образ составляет 15 100 рублей. Молодежь до 34 лет готова тратить больше — до 20 000 рублей. Однако 44% респондентов укладываются в сумму до 10 000 рублей, а каждый пятый (20%) старается не делать дополнительных расходов.

Интересно, что 37% петербуржцев собирают корпоративный образ из уже имеющегося гардероба, докупая лишь аксессуары. Только 14% всегда приобретают новый наряд. Популярные варианты дресс-кода — вечерние или коктейльные наряды (7%) и тематические костюмы (6%).

Главный подарок, которого ждут сотрудники от работодателей, — премия или деньги (65%). Другие желанные подарки включают подарочные карты (25%), абонементы на спа-процедуры (11%) и технику (8%).

Корпоративы привлекают петербуржцев неформальной атмосферой: 38% ценят живую музыку и танцы, 35% — возможность пообщаться с коллегами вне офиса, а 24% — конкурсы и викторины. Подведение итогов года и вручение наград также находят отклик у 20% опрошенных.

Для большинства (68%) удобное время для корпоратива — последняя неделя декабря. Лишь 6% считают, что лучше провести праздник в январе, чтобы избежать декабрьской суеты.

Исследование подчеркивает, что, несмотря на традиционное ожидание новогодних бонусов, петербуржцы активно подходят к подготовке праздника, создавая уютную и радостную атмосферу в своих коллективах.

Фото: unsplash