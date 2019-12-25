В Петербурге 11 октября воздух прогреется до +16 градусов

Погода будет становиться все теплее, однако с дождями и усилением ветра.

В Петербурге к 11 октября потеплеет. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня, 9 октября, циклон смещается на север, поэтому регион останется в его восточной, юго-восточной части. Погода будет становиться все теплее, однако с дождями и усилением ветра.

Приближение атмосферного фронта заметно, так как к западной границе Ленинградской области приблизились первые осадки, но смещаются они медленно, поэтому к Санкт-Петербургу дождь придет только вечером. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Потепление продолжается, и днем в пятницу воздух может прогреться до +15…+16 градусов.

Фото: Piter.TV