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В Петербурге 11 октября воздух прогреется до +16 градусов
Сегодня, 15:16
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В Петербурге 11 октября воздух прогреется до +16 градусов

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Погода будет становиться все теплее, однако с дождями и усилением ветра.

В Петербурге к 11 октября потеплеет. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. 

Сегодня, 9 октября, циклон смещается на север, поэтому регион останется в его восточной, юго-восточной части. Погода будет становиться все теплее, однако с дождями и усилением ветра. 

Приближение атмосферного фронта заметно, так как к западной границе Ленинградской области приблизились первые осадки, но смещаются они медленно, поэтому к Санкт-Петербургу дождь придет только вечером.  

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Потепление продолжается, и днем в пятницу воздух может прогреться до +15…+16 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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