Синоптик Колесов прогнозирует потепление и дожди в Петербурге с 25 сентября

К середине недели осадков станет больше, а температура воздуха продолжит расти.

Сегодня в Петербурге и Ленобласти днем холодно, а ночью ожидаются заморозки. Однако, начиная с завтрашнего дня погода изменится, сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

С понижением атмосферного давления усилится ветер южного направления, и в регион снова поступит теплый воздух, хотя дожди пока еще пройдут лишь местами, отмечает специалист.

К середине недели осадков станет больше, а температура воздуха продолжит расти. К 25 сентября температура в городе может подняться до 22 градусов. Ближе к концу недели ожидаются более серьезные циклоны, которые принесут обильные осадки и усилят ветер. Несмотря на это, циклоны принесут тепло, и сентябрь останется одним из самых теплых за весь период наблюдения.

Фото: Piter.TV