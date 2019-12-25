В Петербурге посуточная аренда квартир перед Евро-2020 подорожала на 10%

По мнению аналитиков сервиса, в середине июня, спрос на суточные квартиры снова вырастет.

Посуточная аренда квартир в Петербурге выросла перед чемпионатом Европы по футболу. Как сообщил "Невским Новостям" руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин, перед первыми матчами спрос только продолжит повышаться, увлекая за собой цены.

Со второй половины мая спрос на краткосрочный съем квартир вырос на 33,1%. Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные, однокомнатные квартиры и студии. ПМЭФ и подготовка к Евро-2020 повысили цены на аренду на 10%

По мнению аналитиков сервиса, в середине июня, спрос на суточные квартиры снова вырастет, также за спросом вырастет и цена.

Фото: Piter.tv