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Платная стоянка пополнила петербургский бюджет на 24,2 млн рублей
Сегодня, 10:50
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Платная стоянка пополнила петербургский бюджет на 24,2 млн рублей

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Самая популярная перехватывающая парковка находится в Парголово (135%), а городская – на Лиговском проспекте (426%).

Свыше 24 млн рублей перечислили в бюджет Петербурга от эксплуатации стоянок с начала 2025 года. Все средства направляют напрямую в казну города, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы. 

Самая популярная перехватывающая парковка находится в Парголово (135%), а городская – на Лиговском проспекте (426%).

Принцип работы перехватывающих автостоянок заключается в том, чтобы воспользоваться ими бесплатно для дальнейшего следования к месту назначения на общественном транспорте. Это возможно в случае подтверждения поездки на метро/автобусе/трамвае/троллейбусе с помощью "Подорожника" – для этого достаточно при выезде с автостоянки приложить к терминалу свой проездной.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

С адресами, тарифами и прочими условиями пользования стоянками получится ознакомиться на сайте gcup.spb.ru и по номеру: +7 (812) 417-51-07

Ранее мы рассказывали о том, что парковка у Балтийского вокзала в Петербурге может стать платной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парковка, стоянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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