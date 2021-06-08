Платная стоянка пополнила петербургский бюджет на 24,2 млн рублей

Самая популярная перехватывающая парковка находится в Парголово (135%), а городская – на Лиговском проспекте (426%).

Свыше 24 млн рублей перечислили в бюджет Петербурга от эксплуатации стоянок с начала 2025 года. Все средства направляют напрямую в казну города, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Самая популярная перехватывающая парковка находится в Парголово (135%), а городская – на Лиговском проспекте (426%).

Принцип работы перехватывающих автостоянок заключается в том, чтобы воспользоваться ими бесплатно для дальнейшего следования к месту назначения на общественном транспорте. Это возможно в случае подтверждения поездки на метро/автобусе/трамвае/троллейбусе с помощью "Подорожника" – для этого достаточно при выезде с автостоянки приложить к терминалу свой проездной. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

С адресами, тарифами и прочими условиями пользования стоянками получится ознакомиться на сайте gcup.spb.ru и по номеру: +7 (812) 417-51-07.

Ранее мы рассказывали о том, что парковка у Балтийского вокзала в Петербурге может стать платной.

Фото: Piter.TV