Курортный сбор пополнил петербургский бюджет на 702,4 млн рублей

К 11 декабря в петербургский бюджет поступило 702,4 млн рублей от курортного сбора. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
Только за ноябрь "налог" для туристов пополнил казну на 79 млн рублей. Напомним, в Северной столице его ввели с 1 апреля 2024 года.
Проживающие в гостиницах, отелях, санаториях и пансионатах приезжие платят по 100 рублей в сутки. В следующем году курортный сбор станет туристическим налогом. Ставка будет постепенно увеличиваться.
Фото: Piter.TV
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