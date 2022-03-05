Курортный сбор пополнил петербургский бюджет на 702,4 млн рублей

Только за ноябрь поступило 79 млн рублей.

К 11 декабря в петербургский бюджет поступило 702,4 млн рублей от курортного сбора. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Только за ноябрь "налог" для туристов пополнил казну на 79 млн рублей. Напомним, в Северной столице его ввели с 1 апреля 2024 года.

Проживающие в гостиницах, отелях, санаториях и пансионатах приезжие платят по 100 рублей в сутки. В следующем году курортный сбор станет туристическим налогом. Ставка будет постепенно увеличиваться.

Фото: Piter.TV