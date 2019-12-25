Мальчику, которому зажало голову воротами на Коломенской, провели трепанацию черепа

Ребенок продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Врачи НИИ неотложной помощи детям в Петербурге провели трепанацию черепа 5-летнему мальчику, получившему тяжелые травмы на Коломенской улице. Голову ребенка зажало автоматическими воротами во дворе жилого дома.

По информации 78.ru, мальчик продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Его мать рассказала, что сын практически не дышит самостоятельно.

Инцидент произошел днем ранее. Ребенок ушел на прогулку без разрешения родителей, чтобы попасть на детскую площадку в закрытом дворе. Он попытался протиснуться между стеной и створкой ворот в тот момент, когда местный житель дистанционно открыл их с кнопки брелока, не заметив школьника. Конструкция придавила мальчика. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К.А. Раухфуса.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее мы сообщили о том, что на внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.

Фото: Piter.TV