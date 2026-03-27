В Петербурге задержаны пятеро поставщиков контрафактной стали на предприятия ОПК

В пятницу, 27 марта, в Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся поставками контрафактной металлопродукции, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным МВД России, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 500 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По версии следствия, участники схемы создали сеть связанных компаний в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Через эти фирмы закупалась дешевая сталь, после чего на нее подделывались сертификаты качества, и продукция поставлялась заказчикам, включая оборонные предприятия.

Организатор преступной схемы вместе с супругой, которая числилась номинальным директором одной из компаний, а также руководителем отдела продаж и закупок, в ноябре прошлого года покинул Россию. Однако за границей они продолжили координировать деятельность группы, арендовав дом и открыв новый офис.

Следственным управлением УМВД по Невскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество") в особо крупном размере. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисе на улице Седова были изъяты документы, имеющие доказательственное значение. Пятеро фигурантов дела задержаны и доставлены в отдел полиции.

