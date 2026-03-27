В Ростовской области ликвидировали подпольные цеха по производству алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники без соответствующей лицензии организовали цех по изготовлению крепких спиртных напитков. Их товар с этикетками различных производителей продавался в Ростовской области и других регионах. В ходе обысков по местам их жительства и на территории складских помещений обнаружено более 2,5 тысячи бутылок готовой продукции и более 6,5 тысячи литров этилового спирта.

Также сотрудники полиции выявили один цех, производящий табачные изделия. Изъято сырье для изготовления, более одной тысячи пачек сигарет и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

