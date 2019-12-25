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В Петербург в течение 7 дней доставят дефицитные лекарства
Сегодня, 13:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург в течение 7 дней доставят дефицитные лекарства

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Из-за высокого ажиотажа препарат просто не успевают доставлять в аптеки в нужном количестве.

Дефицитные лекарства завезут в Петербург в течение недели. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, цены на лекарства находятся на уровне начала 2022 года. Несмотря на непрошедшие аукционы, в городе есть запасы инсулина.

19 из 74 аукционов на лекарства за последнюю неделю не состоялись, так как препарат отсутствовал в России. Но это не значит, что эти лекарства не будут поставлены для льготников.

Дмитрий Лисовец

Ещё четыре препарата, в том числе Л-тироксин, будут поставлены в течение ближайших семи дней. Контракты на поставки уже заключены.

Дефицит Л-тироксина связан со стремлением запастись препаратом на долгие месяцы вперёд. При этом фармкомпании подтвердили его наличие и поставки. Из-за высокого ажиотажа препарат просто не успевают доставлять в аптеки в нужном количестве. По словам Лисовца, проблема решится сама по себе при снижении ажиотажа.

Ранее глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе.

Фото: pexels

Теги: дмитрий лисовец, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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