В Петербург в течение 7 дней доставят дефицитные лекарства

Из-за высокого ажиотажа препарат просто не успевают доставлять в аптеки в нужном количестве.

Дефицитные лекарства завезут в Петербург в течение недели. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, цены на лекарства находятся на уровне начала 2022 года. Несмотря на непрошедшие аукционы, в городе есть запасы инсулина.

19 из 74 аукционов на лекарства за последнюю неделю не состоялись, так как препарат отсутствовал в России. Но это не значит, что эти лекарства не будут поставлены для льготников. Дмитрий Лисовец

Ещё четыре препарата, в том числе Л-тироксин, будут поставлены в течение ближайших семи дней. Контракты на поставки уже заключены.

Дефицит Л-тироксина связан со стремлением запастись препаратом на долгие месяцы вперёд. При этом фармкомпании подтвердили его наличие и поставки. Из-за высокого ажиотажа препарат просто не успевают доставлять в аптеки в нужном количестве. По словам Лисовца, проблема решится сама по себе при снижении ажиотажа.

Ранее глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе.

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