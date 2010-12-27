Пособие по безработице в России: размер, альтернативные варианты, биржа труда

Возвращение к системе страхования от безработицы, действовавшей до 2001 года - достойная альтернатива нынешнему пособия по безработице в России, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", правительство России определило размер пособия по безработице на следующий год. В 2018 году оно будет варьироваться от 850 до 4900 рублей. При этом в пояснительных документах отмечается, что сейчас пособие по безработице не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума.



По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафронова, нынешнее пособие по безработице не дотягивает даже до прожиточного минимума, а услуги биржи труда остаются невостребованными.



Глава Минтруда Максим Топлин заявил, что переход к системе страхования от безработицы планируется в течение 7-10 лет.



Эксперт считает, что достойной альтернативой нынешнего пособия является именно возвращение к системе страхования от безработице, которая действовала в России до 2001 года.