Свыше 60 собственников частных зданий не справились с последствиями циклона "Чарли"

К настоящему моменту все выявленные нарушения устранены.

После прохождения циклона "Чарли", который принёс в Санкт-Петербург значительное количество осадков, инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проверили выполнение правил очистки крыш на 400 нежилых зданиях.

Согласно установленным нормам, собственники частных строений обязаны оперативно очищать крыши от снега, чтобы предотвратить образование наледи при резкой смене температур. Однако 65 владельцев зданий не смогли справиться с этой задачей.

С этими собственниками были проведены разъяснительные беседы, а также вынесены предупреждения. По ряду случаев ведется подготовка документов для привлечения к административной ответственности.

К настоящему моменту все выявленные нарушения устранены. Однако владельцам зданий нельзя терять бдительность.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни новые циклоны принесут мокрый снег, сильный ветер и колебания температуры. Владельцам следует уделить особое внимание не только крышам, но и элементам фасадов, таким как подоконники, козырьки и вывески, где также может накапливаться снег и образовываться наледь. Инспекторы ГАТИ продолжат контролировать соблюдение правил уборки.

Ранее мы сообщили о том, что на Английской набережной отреставрируют фасад Дома Казалета.

Фото: ГАТИ