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Полиция разыскивает мать, которая оставила ребенка в коляске на юге Петербурга
Сегодня, 14:36
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Полиция разыскивает мать, которая оставила ребенка в коляске на юге Петербурга

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Малыша доставили в медучреждение.

Полиция возбудила уголовное дело после инцидента на Маршала Казакова 27 августа. Прохожий наткнулся на коляску с годовалым ребенком, который был оставлен без присмотра. 

Уголовное дело возбудили по статье "Оставление в опасности". Полицейские разыскивают мать ребенка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Девочку 2021 года рождения доставили в медучреждения, с ней все в порядке. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ребенка уже забирали у матери, но последние месяца он жил с ней.

Фото: Piter.tv

Теги: коляска, оставление в опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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