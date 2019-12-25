Полиция разыскивает мать, которая оставила ребенка в коляске на юге Петербурга

Малыша доставили в медучреждение.

Полиция возбудила уголовное дело после инцидента на Маршала Казакова 27 августа. Прохожий наткнулся на коляску с годовалым ребенком, который был оставлен без присмотра.

Уголовное дело возбудили по статье "Оставление в опасности". Полицейские разыскивают мать ребенка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Девочку 2021 года рождения доставили в медучреждения, с ней все в порядке.

Ранее Piter.tv писал о том, что ребенка уже забирали у матери, но последние месяца он жил с ней.

Фото: Piter.tv