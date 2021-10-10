Коляску с годовалым ребёнком нашли в кустах на берегу Финского залива

Ранее ребенка забирали у матери.

Петербуржец обнаружил в кустах у Финского залива коляску с плачущим малышом. Ребенок был остановлен у дома №82 по улице Маршала Казакова, пишут "Невские Новости".

Там же лежала недопитая бутылка водки и документы уроженки Псковской области. Как стало известно изданию, их владелица ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Из-за этого полуторогодовалого малыша забирали не несколько месяцев в дом ребенка. С января 2022 года его вернули 28-летней матери.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура Петербурга поверяет видео драки двух девочек.

Фото: Piter.tv