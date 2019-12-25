Установлено, что при переходе по Сампсониевскому мосту матрос срочной военной службы выбежал из строя, упал с моста в реку Неву и утонул.

После падения солдата с Сампсониевского моста возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 11 августа поступило сообщение о том, что с Сампсониевского моста напротив Пироговской набережной упал 19-летний военнослужащий срочной службы.

Установлено, что при переходе по Сампсониевскому мосту матрос срочной военной службы выбежал из строя, упал с моста в реку Неву и утонул. Тело до сих пор не найдено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Расследование ведет военный следственный отдел.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП