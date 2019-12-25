В Петербурге после изнасилования подростка в детском доме возбуждено уголовное дело

Подозреваемый находится в психиатрической больнице.

В Петербурге после изнасилования воспитанника детского дома возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в полицию вечером 11 сентября обратилась воспитатель Центра для детей-сирот. По словам воспитателя, от 17-летнего воспитанника приюта поступила информация о том, что в конце августа он изнасиловал 13-летнего мальчика из этого же приюта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По медицинским показаниям следственные действия с 17-летним юношей не проводились, обвинение не предъявлялось, он госпитализирован в психиатрическую больницу.

Фото: Piter.tv